​В «Сочи» оценили результаты команды в первой части сезона

Дмитрий Рубашко, который занимает должность генерального директора «Сочи», высказался по поводу результатов команды в первой части сезона.

После восемнадцати сыгранных туров «Сочи» располагается на последней позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда смогла набрать только одиннадцать зачётных баллов.

«Конечно, оценка первой части сезона неудовлетворительная, картина такая, что нужно меньше отдыхать, а больше работать. Делаем выводы из этой ситуации. Сейчас нужно сконцентрироваться на подготовке ко второй части, чтобы не было никаких ошибок», - цитирует Рубашко ТАСС.

Сезон Российской премьер-лиги возобновится в начале марта. Первым соперником «Сочи» в 2024 календарном году станет «Балтика».