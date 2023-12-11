​Маричаль пропустит часть сборов «Динамо» из-за вызова в олимпийскую сборную Уругвая

Защитник московского «Динамо» Николас Маричаль получил вызов в олимпийскую сборную Уругвая. В конце января – начале февраля команда проведёт четыре матча.

Таким образом, Маричаль пропустит часть зимних учебно-тренировочных сборов «Динамо».

В сезоне 2023/2024 Николас Маричаль провёл за «Динамо» 17 официальных матчей. Результативными действиями 22-летний уругвайский футболист не отмечался.

После первой части чемпионата России «Динамо» располагается на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда Марцела Лички отстаёт на шесть зачётных баллов.