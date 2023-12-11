Алексей Попов оценил результаты «Рубина»

Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов высказался о выступлении казанской команды в первой части текущего розыгрыша РПЛ.

Напомним, после 18 туров «Рубин» расположился на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 28 очков. Отметим, что в последних восьми матчах казанцы одержали шесть побед, пропустив при этом лишь один мяч.

«Результат положительный, думаю, что на четыре с минусом. Я постоянно говорю, что Рахимов хорошего уровня специалист для 8-10 места. К этому и пришло в данной ситуации», — цитирует Попова Metaratings.

Свой следующий матч «Рубин» проведёт в начале марта следующего года против лидера РПЛ «Краснодара». На сегодняшний день казанцы отстают от «быков» на 10 очков.