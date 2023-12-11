Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги 18-го тура РПЛ и первого отрезка сезона.

- Какое событие в этом туре стало для вас наиболее значимым?

- Поражение ЦСКА от «Краснодара». Не должны москвичи были проигрывать. Упустили победу в конце матча. Очень обидно, потому что команда все правильно делала. Она должна была остановить «Краснодар». Но он еще остановится, так же, как и «Крылья Советов», и займет свое место в тройке. А так московские команды хорошо поднялись: «Локомотив», «Динамо», «Спартак» в меньшей степени. Радует, что московский футбол прогрессирует.

- «Локомотив» выиграл у «Урала». Здесь все закономерно?

- Да. «Железнодорожники» хорошо выглядят, поэтому и поднялись. Команда неплохо играет, особенно без Дзюбы. Ребята полностью раскрываются. «Динамо» можно отметить и особенно Тюкавина. Оборону они поставили неплохую. «Бело-голубые» на правильном пути. У них много своих ребят играет, в отличие от «Зенита». После ухода Малкома игра у него разладилась. Кое-как он побеждает. Последний матч еле вымучил с «Пари НН», непонятно как забив. Нет у питерцев игры, которая была: резвой, содержательной, умной. На малых оборотах они играют, как попало. Поэтому Семаку тяжело придется во второй части сезона. Хотя первое место «Зенит» все-таки вымучает. И помогут ему в какой-то степени. Меня только удручают «армейцы». Им сложно будет выкарабкаться с восьмого места. Осталось всего 13 матчей. Это надо почти всё выиграть. Хотя команда показывает хорошую игру, как и некоторые команды внизу таблицы, вот что странно. Например, «Балтика». Мне она нравится. Хорошая, перспективная команда, но ей не везет. Много моментов она не использует, и застряла внизу таблицы.

- Зимние чемпионы часто брали золотые медали. На этот раз им стал «Краснодар». Но вы в него не верите?

- Он может, но не станет чемпионом. Южане должны скатиться ниже, на третье-четвертое место, потому что срывов у команды еще не было. Да, они неудачно сыграли с ЦСКА, но в конце сумели забить. Так бывает. Но везет тем, кто везет. Пока им фартит. Забить на последних секундах матча и получить три очка – это везение.

- Но «Краснодар» меньше всех пропустил, всего 14 мячей.

- Это да, хотя у его ворот создается много моментов. У того же ЦСКА в первом тайме было два момента: у Чалова и Файзуллаева. Но не получилось их реализовать. А «быки» забили дурной мяч. Кривцов выскочил, как черт из табакерки, и пробил в ближний угол ворот. Там должен быть Акинфеев, но ему помешал свой же защитник, который не сумел выбить мяч. И все, игра сделана. В футболе большое значение имеет случай.

- Благодаря чему «Краснодар» забрался так высоко в этом чемпионате?

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- Благодаря дисциплине и самоотдаче. Нападение у него неплохое. Команда много забивает. А вот оборона мне не очень нравится.

- Сколько команд реально претендуют на первое место?

- Это «Зенит», «Краснодар» и «Динамо». Может, вклинится «Локомотив».

- А «Спартак»?

- Тяжело он играет. То блеск, то треск. Нет стабильности. То с воодушевлением, то дурака валяет. Так что я не рассматриваю его, как претендента на золото. Мне кажется, «красно-белые» даже призового места не займут.

- Кто понравился больше по первой части сезона?

- Мне понравилось то, что ЦСКА по дисциплине часто превосходил соперников. «Динамо» понравилось. Есть там интересные ребята. А вот «Зенит» и «Краснодар» не особо понравились.

Елена Григорьевская