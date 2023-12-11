​«Факел» планирует усиление состава на зиму

Кирилл Котов, работающий на должности спортивного директора «Факела», сказал несколько слов о планах команды и клуба на зимнее межсезонье.

«Зимой у команды запланировано три сбора в Турции. Конечно, хотелось бы усилиться зимой, посмотрим, как получится. Позиции не скажу, но усилиться хотелось бы», - цитирует Котова ТАСС.

В восемнадцати прошедших турах Премьер-лиги «Факел» смог набрать 21 очко. На текущий момент команда располагается на 11-й строчке в турнирной таблице.

Чемпионат России возобновится в марте. Первым соперником «Факела» в 2024 году будет «Пари НН».

Отметим, что в последней игре РПЛ в 2023 году «Факел» сыграл вничью с «Динамо» - 1:1.