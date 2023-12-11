​«Спартак» поедет на сборы 22 января

В рамках подготовки ко второй части сезона московский «Спартак» проведёт три зимних сбора в ОАЭ. На первый из них команда Гильермо Абаскаля отправится в понедельник, 22 января. Об этом на своих страницах рассказывает «Спорт-Экспресс».

После первой части сезона «Спартак» располагается на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на восемь зачётных баллов.

Первый официальный матч в 2024 году «Спартак» проведёт в первых числах марта. Соперником «красно-белых» будет питерский «Зенит».