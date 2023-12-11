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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В «Ахмате» объяснили плохие результаты

11 Декабря 2023 • 14:38 Комментировать

Руслан Газзаев, работающий на посту спортивного директора «Ахмата», назвал причины неудачного выступления команды в первой части сезона.

Как известно, на зимнюю паузу «Ахмат» ушёл на 13-й позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, то есть в зоне стыковых матчей.

«В первую очередь, причина таких результатов – это большое количество травм, причём они начались ещё в весенней части прошлого чемпионата и продолжились в период подготовки к этому сезону. Именно с этим и был связан провальный старт для «Ахмата», - цитирует Газзаева Sport24.

Газзаев отметил, что некоторые игровые позиции нуждаются в усилении, и «Ахмат» будет работать над этим во время зимнего трансферного окна.

Чемпионат России возобновится в начале марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Ахмат Руслан Газзаев
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