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​Гафин выделил самые запоминающиеся матчи «Динамо» в этом сезоне

11 Декабря 2023 • 14:29 Комментировать

Дмитрий Гафин, который является членом совета директоров «Динамо», назвал наиболее запоминающиеся матчи московской команды в первой части сезона. Гафин выделил не только успешные матчи, но и те, где команда Марцела Лички упустила благоприятный для себя результат.

«Мы выиграли дважды у «Зенита», обыграли дома в кубке московский «Спартак», дважды победили ЦСКА. Такие победы нашим болельщикам важны. Но при этом есть и чувство горечи от тех матчей, где мы не смогли удержать результат. Например, в гостевых матчах с «Крыльями Советов», «Рубином», «Сочи», дома с «Нижним», - цитирует Гафина ТАСС.

Гафин отметил, что «Динамо» имеет качества и характер для того, чтобы в весенней части сезона результаты команды были лучше.

Как известно, «Динамо» после восемнадцати сыгранных туров Премьер-лиги занимает третье место в турнирной таблице. От лидирующего «Краснодара» команда Марцела Лички отстаёт на шесть зачётных баллов. Следующий матч чемпионата России «бело-голубые» проведут в начале марта – это будет дерби против «Локомотива».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Дмитрий Гафин
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