​В «Динамо» тремя словами описали ситуацию с контрактом Шунина

На выходных голкипер Антон Шунин обошёл легендарного Льва Яшина по количеству игр за «Динамо». Несколько слов о вратаре сказал Дмитрий Гафин, который входит в совет директоров московского клуба.

Гафин поздравил Шунина с этим достижением и отметил профессионализм вратаря. По словам функционера, этот самый профессионализм позволит Шунину ставить новые рекорды. Также Гафин ответил на вопрос по поводу ситуации с контрактом футболиста.

«Начались ли переговоры по новому контракту? Всё будет хорошо», - цитирует Гафина ТАСС.

Действующий контракт связывает 36-летнего Антона Шунина с «Динамо» до конца сезона 2023/2024.