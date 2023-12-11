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Сперцян высказался о сорвавшемся переходе в «Аякс»

11 Декабря 2023 • 13:59 Комментировать

Один из лидеров «Краснодара» Эдуард Сперцян вспомнил о сорвавшемся переходе в нидерландский «Аякс».

«Расстроился ли после срыва трансфера в «Аякс»? Нет, нормально всё. Значит, так и должно было произойти. Всё, что ни делается, - всё к лучшему. Мысли о Европе? Сейчас все мысли здесь», - приводит слова полузащитника «Чемпионат».

Напомним, что Эдуард является воспитанником академии краснодарского клуба. В текущем розыгрыше Премьер-лиги полузащитник провел 18 поединков, забил восемь голов и отдал два ассиста. Трансферная стоимость 23-летего игрока оценивается в 15 миллионов евро.

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Аякс Краснодар Эдуард Сперцян ещё теги
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