Григорян раскритиковал проведение матчей зимой

Известный российский специалист Александр Григорян поведал о своем отношении к проведению матчей чемпионата России зимой.

«Если говорить о зрелищности, она падает. Мы должны думать о зрелищности, о болельщиках и о футболистах. Никакой надобности в этом [проведении матчей зимой] я не вижу», - передает слова тренера телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что матчи 18-го тура Премьер-лиги состоялись в минувший уик-энд. Несколько поединков прошли при температуре около -10 градусов Цельсия.

По итогам первой половины сезона лидером является «Краснодар», вторым идет «Зенит», а третьим - «Динамо».