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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Григорян раскритиковал проведение матчей зимой

11 Декабря 2023 • 13:52 Комментировать

Известный российский специалист Александр Григорян поведал о своем отношении к проведению матчей чемпионата России зимой.

«Если говорить о зрелищности, она падает. Мы должны думать о зрелищности, о болельщиках и о футболистах. Никакой надобности в этом [проведении матчей зимой] я не вижу», - передает слова тренера телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что матчи 18-го тура Премьер-лиги состоялись в минувший уик-энд. Несколько поединков прошли при температуре около -10 градусов Цельсия.

По итогам первой половины сезона лидером является «Краснодар», вторым идет «Зенит», а третьим - «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Григорян
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