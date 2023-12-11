«Тройка с минусом»: в «Спартаке» недовольны результатом команды

Гендиректор московского «Спартака» Олег Малышев оценил результат команды в первой части сезона-2023/2024.

«Конечно, мы не удовлетворены. Как оценю по пятибалльной системе? Тройка с минусом», - передает слова руководителя «РБ Спорт».

В заключительном матче Премьер-лиги перед зимним перерывом спартаковцы на домашнем стадионе принимали самарские «Крылья Советов». Столичный коллектив отпраздновал уверенную победу со счетом 3:0. Подопечные Гильермо Абаскаля набрали 30 баллов и занимают пятое место после 18 туров. Чемпионат страны возобновится в марте следующего года.