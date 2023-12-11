Игрока «Пари НН» Трошечкина «развели» на 133 тысячи рублей – игрок обратился в полицию

Игрок «Пари НН» Александр Трошечкин стал жертвой мошенников. Как сообщается в телеграм-канале «Мутко против», футболиста обманули при покупке кроссовок через интернет.

Полузащитник нижегородского клуба перевел на счет продавца полную сумму в размере 133 тысяч рублей, однако обувь так и не получил. Спустя полтора месяца футболист решил подать заявление в полицию.

В нынешнем сезоне Трошечкин провел 21 поединок во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей. После 18 туров Российской премьер-лиги нижегородская команда набрала 24 балла и занимает девятое место в турнирной таблице.