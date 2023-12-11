Смородская: «У «Локомотива» не чемпионская игра»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась об игре «железнодорожников» в нынешнем сезоне.

Напомним, 8 декабря, «Локомотив» обыграл «Урал» (2:0) в матче 18-го тура РПЛ и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице, набрав 31 очко.

Смородская назвала результаты «красно-зелёных» в первой части сезона удовлетворительными. При этом бывший президент выразила мнение, что «Локомотив» не в состоянии вести борьбу за чемпионский титул.

«Они как-то выровнялись немножко и неплохо закончили первую часть сезона. У них не чемпионская игра. Будут ли в тройке? Надеюсь, что будут», — приводит слова Смородской Metaratings.

Отметим, что чемпионат России ушёл на зимний перерыв и возобновится он лишь весной следующего года. В последний раз «Локомотив» выигрывал РПЛ в 2018 году.