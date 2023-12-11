Титов: «Спартаку» нужен более достойный тренер, чем Абаскаль»

Экс-полузащитник столичного «Спартака» Егор Титов считает, что «красно-белые» не смогут добиться высоких результатов под руководством испанского наставника Гильермо Абаскаля.

«Если хотим, чтобы «Спартак» выигрывал, то нужен более достойный и опытный тренер, который будет понимать, куда он пришёл. Что здесь экспериментов не может быть, а играть должны сильнейшие», - приводит слова Титова «Чемпионат».

В 18-м туре чемпионата России «Спартак» у себя дома принимал самарские «Крылья Советов». «Красно-белые» одержали уверенную победу со счетом 3:0. Столичная команда набрала 30 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.