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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

5 игроков «Спартака» попали в символическую сборную 18-го тура РПЛ

11 Декабря 2023 • 12:52 Комментировать

Аналитики Whoscored сформировали символическую сборную по итогам 18-го тура Российской премьер-лиги. Лучшим футболистом был признан хавбек столичного «Спартака» Кристофер Мартинс, получивший оценку 8,7.

Полная версия символической сборной тура выглядит следующим образом: Сафонов («Краснодар»), Хлусевич («Спартак»), Бабич («Спартак»), Морозов («Локомотив»), Тодорович («Ахмат»), Мартинс («Спартак»), Глушенков («Локомотив»), Сперцян («Краснодар»), Малькевич («Урал»), Соболев («Спартак»), Промес («Спартак»).

По итогам 18 туров на первом месте в таблице располагается «Краснодар». Вторую строчку занимает петербургский «Зенит», а третью - московское «Динамо».

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Спартак Москва Александр Соболев Эдуард Сперцян Квинси Промес ещё теги
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