В «Урале» высказались о будущем Ганчаренко

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о будущем главного тренера Виктора Ганчаренко.

Спортивный функционер отметил, что никакой отставки не планируется, и считает, что белорусский специалист знает, как выйти из ситуации, в которую попал клуб.

«Вообще, хотим, чтобы он остался на долгое время, у него другое мнение — нельзя работать по восемь-девять лет в одном клубе, надо что‑то менять в жизни. У меня даже мыслей таких не было и не будет», - приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Уральский клуб ушёл на зимнюю паузу (после 18 туров) на 12-й строчке в турнирной таблице, опережая зону стыковых игр на два балла.