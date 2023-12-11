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Назначен судья на Матч звёзд Кубка России

11 Декабря 2023 • 12:35 Комментировать

Известный российский судья Сергей Карасёв отработает на Матче звёзд Кубка России между командами Пути РПЛ и регионов. Об этом стало известно журналистам «Спорт-Экспресса».

Поединок состоится в субботу, 16 декабря, в Сколкове. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что в составе команды Пути РПЛ сыграют Сергей Пиняев, Наир Тикнизян, Никита Кравцов и Эдгар Севикян.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу. По итогам 18 туров чемпионата страны первое место занимает «Краснодар», на второй позиции находится петербургский «Зенит», а топ-3 замыкает московское «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Карасёв
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