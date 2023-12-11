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Полузащитник «Краснодара» Кривцов: Я не скажу, что мы прибавили в характере

11 Декабря 2023 • 12:30 Комментировать

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов высказался о лидерстве «быков» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Игрок считает, что команда не особо прибавила в характере.

«Всё, что на поле, мы отрабатываем на тренировках, это наши слаженные действия. Мы чётко выполняем установку тренера», - приводит слова Кривцова «Чемпионат».

Напомним, что вчера, 10 декабря, «Краснодар» на своём поле переиграл московский ЦСКА (1:0), благодаря чему ушёл на зимний перерыв на первой строчке в турнирной таблице, опережая питерский «Зенит», который занимает второе место, на два балла

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Никита Кривцов
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