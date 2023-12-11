Гарре: Я в «Крыльях», думаю только об этой команде

Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре высказался о своём будущем в самарском клубе.

Аргентинец отметил, что на данный момент он является игроком «Крыльев Советов», и его мысли только об этой команде.

«Мне комфортно в Самаре. Чемпионат сильный, команды примерно равные, мне нравится футбол здесь», - приводит слова Гарре «Матч ТВ».

Контракт 23-летнего левого вингера с самарской командой рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в пять миллионов евро.

В текущем сезоне Гарре принял участие в 20 играх во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами партнёрам по команде.