Аленичев ответил на вопрос, считает ли Россию футбольной страной

Экс-наставник московского «Спартака» Дмитрий Аленичев ответил на вопрос, считает ли он Россию футбольной страной.

«Россия - футбольная страна. Некоторые специалисты и футболисты так не считают. Но я уверен, что наша страна - футбольная. Я - оптимист и надеюсь, что следующий год для российского футбола станет лучше», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что чемпионат России ушел на зимнюю паузу. После 18 проведенных туров лидером является «Краснодар», на счету которого 38 баллов. На второй позиции с 36 очками находится петербургский «Зенит», а топ-3 замыкает московское «Динамо» (32).