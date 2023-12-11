В «Динамо» подтвердили, что Бувач останется в клубе

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался об информации, что спортивный директор столичного клуба Желько Бувач может стать главным тренером сербской «Црвены Звезды».

«Информация о том, что он интересен «Црвене Звезде», как и еще нескольким другим клубам, правдива. Но Желько остается с нами», - приводит слова Гафина ТАСС.

Напомним, что боснийский специалист занимает свою должность в «Динамо» с 2020 года. Его соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

Ранее Бувач был помощником Юргена Клоппа в «Манйце» (2001-2008), дортмундской «Боруссии» (2008-2015) и «Ливерпуле» (2015-2018).