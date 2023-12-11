Агент Сафонов — о будущем Помазуна: Зимой будем работать над вариантами для Ильи

Агент голкипера московского ЦСКА Ильи Помазуна, который выступает в аренде в «Урале», Алексей Сафонов высказался о будущем своего клиента.
Агент отметил, что Помазун прибавил и поднялся на ступеньку выше.
«Будут какие-то варианты, посмотрим. Будем и по Помазуну работать в зимнюю паузу, это нормальное явление», - приводит слова Сафонова «РБ Спорт».
Напомним, что контракт 27-летнего футболиста с ЦСКА рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 2,5 миллиона евро.
В текущем сезоне Помазун принял участие в 22 играх во всех турнирах, в которых шесть раз оставил свои ворота в неприкосновенности.
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