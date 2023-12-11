Гаджиев высказался о конфликте Абаскаля с Соболевым

Экс-наставник «Анжи» Гаджи Гаджиев высказался насчёт конфликта между главным тренером московского «Спартака» Гильермо Абаскалем и нападающим Александром Соболевым.

«Надо быть в коллективе, чтобы знать подробности. Бытует мнение, что Абаскаль идёт на поводу у игроков и тасует состав, сглаживая противоречия внутри команды», – прокомментировал Гаджиев в беседе с изданием Bobsoccer.

Напомним, Соболев в 15 матчах этого розыгрыша Российской премьер-лиги отметился 3 голами и 5 ассистами. В последнем туре с «Крыльями Советов» форвард вернулся в стартовый состав команды и отметился забитым голом. «Красно-белые» одержали разгромную победу 3:0 и поднялись на пятую строчку в турнирной таблице.