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Стало известно, уйдёт ли Кассьерра из «Зенита» зимой

11 Декабря 2023 • 11:49 Комментировать

Нападающий Матео Кассьерра на планирует покидать петербургский «Зенит» в зимнее трансферное окно. Об этом рассказал агент колумбийского бомбардира Никос Петропулос.

«Мы не рассматриваем вариант с уходом Матео зимой. Он счастлив в «Зените». А если все же поступит важное, хорошее предложение, оно будет проанализировано вместе с клубом», - приводятся слова агента на страницах Sport24.

Кассьерра является лидером бомбардирской гонки нынешнего розыгрыша чемпионата России. На счету нападающего 14 забитых мячей.

По итогам 18 туров чемпионата России петербургский клуб набрал 36 баллов и занимает второе место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Матео Кассьерра
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