Аленичев оценил игру «Спартака»

Бывший главный тренер столичного «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением об игре «народной команды» под руководством испанца Гильермо Абаскаля.

«Мне сложно оценивать работу Абаскаля, я не хотел бы критиковать коллегу. Единственное, что могу сказать, «Спартак» играет нестабильно. Посмотрим, как команда будет играть после паузы», - цитирует Аленичева ТАСС.

В матче 18-го тура Премьер-лиги «Спартак» на домашнем стадионе принимал самарские «Крылья Советов». Встреча завершилась победой «красно-белых» со счетом 3:0. По итогам 18 туров подопечные Абаскаля занимают пятое место в турнирной таблице.