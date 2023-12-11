Гаджиев заявил, что в «Спартаке» пока не может идти и речи о стабильности

Бывший тренер махачкалинского «Анжи» Гаджи Гаджиев выразил мнение, что московский «Спартак» пока далёк от того, чтобы демонстрировать стабильные результаты. Напомним, команда Гильермо Абаскаля в последнем туре Российской премьер-лиги разгромила «Крылья Советов» со счётом 3:0 и отправилась на зимнюю паузу на пятом месте в турнирной таблице.

«О какой стабильности может идти речь, если оборона ненадёжна и командная игра в целом не выстроена?!», – сказал Гаджиев в интервью изданию Bobsoccer.

«Спартак» в 18 матчах нынешнего розыгрыша РПЛ потерпел 6 поражений и 3 раза сыграл вничью.