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Гаджиев заявил, что в «Спартаке» пока не может идти и речи о стабильности

11 Декабря 2023 • 11:41 Комментировать

Бывший тренер махачкалинского «Анжи» Гаджи Гаджиев выразил мнение, что московский «Спартак» пока далёк от того, чтобы демонстрировать стабильные результаты. Напомним, команда Гильермо Абаскаля в последнем туре Российской премьер-лиги разгромила «Крылья Советов» со счётом 3:0 и отправилась на зимнюю паузу на пятом месте в турнирной таблице.

«О какой стабильности может идти речь, если оборона ненадёжна и командная игра в целом не выстроена?!», – сказал Гаджиев в интервью изданию Bobsoccer.

«Спартак» в 18 матчах нынешнего розыгрыша РПЛ потерпел 6 поражений и 3 раза сыграл вничью.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гаджи Гаджиев
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