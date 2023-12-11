Аленичев отреагировал на слухи об отставке Абаскаля

Экс-игрок и наставник московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался относительно слухов о возможном увольнении испанца Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «красно-белых».

«Это же «Спартак», когда команда проигрывает, всегда идут разговоры об отставке. «Спартаку» не надо делать серьёзные перестановки в зимнюю паузу. Нужно всё проанализировать и готовиться дальше», - приводит слова специалиста ТАСС.

В рамках 18-го тура чемпионата России спартаковцы на домашнем стадионе одержали крупную победу над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 3:0. Команда с 30 баллами занимает пятое место в турнирной таблице.