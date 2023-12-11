Созин: «Борьба между «Зенитом» и «Краснодаром» за золото будет до последнего тура»

Экс-член комитета РФС по этике Андрей Созин поделился мнением о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге.

«Краснодар» и «Зенит» заслуженно завершили первую часть сезона на первом и втором месте. Ничего удивительного, что они наверху. Борьба между «Зенитом» и «Краснодаром» за золото будет до последнего тура», - передает слова эксперта «Чемпионат».

«Краснодар» набрал 38 очков после 18 туров и единолично лидирует в турнирной таблице внутреннего чемпионата. «Зенит» идет вторым и отстает на два балла. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо». Сезон возобновится в марте 2024 года.