Сперцян признался, что сделает в случае чемпионства «Краснодара»

Атакующий полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, что он сделает в первую очередь в случае завоевания чемпионского титула в этом сезоне РПЛ.

«Что сделаю в первую очередь, если выиграем титул? Пойду поздравлять Сергея Николаевича Галицкого», - передает слова футболиста «Чемпионат».

После 18 туров Российской премьер-лиги краснодарский коллектив набрал 38 очков. Команда Владимира Ивича опережает идущий вторым петербургский «Зенит» на два очка. В следующем поединке чемпионата страны «Краснодар» на своем поле встретится с казанским «Рубином». Игра пройдет в начале марта 2024 года.