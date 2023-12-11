Кривцов: «Даю слово, что максимально поборемся за чемпионство»

Игрок «Краснодара» Никита Кривцов заявил, что команда приложит максимум усилий для триумфа в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Могу ли дать слово пацана, что станем чемпионами? Пока нет, это сложно. А какое даю? Что будем максимально стараться, потому что очень хотим в этом сезоне стать чемпионами», - передает слова футболиста «Чемпионат».

В последнем поединке перед зимним перерывом «Краснодар» одержал минимальную победу над московским ЦСКА со счетом 1:0. После 18 сыгранных туров «быки» набрали 38 баллов и занимают первое место в турнирной таблице чемпионата страны.