Орлов: «Мостовой не может выйти на свой прежний уровень»

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал игру полузащитника петербургского «Зенита» Андрея Мостового в первой половине нынешнего сезона.

«Мостовой пропустил часть чемпионата из-за травмы и пока не может выйти на свой прежний уровень. В прошлом чемпионате Андрей, конечно, был интереснее», - приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги 26-летний полузащитник провел 11 поединков, в которых записал на свой счет два забитых мяча. После 18 сыгранных туров петербургский клуб набрал 36 баллов и располагается на второй позиции в турнирной таблице, уступая два очка «Краснодару».