Орлов сделал главный вывод по игре «Зенита»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал второе место петербургского «Зенита» по итогам первой половины сезона Российской премьер-лиги.

«Главный вывод по игре «Зенита» - клуб не нашел полноценных замен Малкому и Кузяеву. Отсюда спады, второе место по итогам этой части чемпионат. Питерцы совершат приобретения зимой, это очевидно», - приводятся слова комментатора на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что в последнем матче перед зимним перерывом «сине-бело-голубые» минимально одолели «Пари НН» со счетом 1:0. После 18 туров команда Сергея Семака отстает от идущего первым «Краснодара» на два балла.