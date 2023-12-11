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«Зенит» готов потратить 25 миллионов евро на бразильца

11 Декабря 2023 • 10:51 Комментировать

Защитник «Сан-Паулу» Лукас Беральдо является трансферной целью петербургского «Зенита». Как сообщает журналист Алекс Биспо, руководство «сине-бело-голубых» готово заплатить за 20-летнего бразильского футболиста 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 48 поединках за «Сан-Паулу», в которых забил один гол. Срок действующего контракта между игроком и клубом рассчитан до конца 2028 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в шесть миллионов евро.

«Зенит» на втором месте завершил первую часть сезона чемпионата России. Подопечные Сергея Семака отстают от лидирующего «Краснодара» на два очка.

«Зенит» оформил первый зимний трансфер

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Зенит Сан-Паулу Лукас Беральдо трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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