Калининградская «Балтика» отрапортовала об увольнении Кирилла Волженкина с поста генерального директора клуба.

«Кирилл Волженкин покидает «Балтику» по собственному желанию. Мы искренне благодарим Кирилла Сергеевича за все, что было сделано на благо «Балтики», - говорится в сообщении клуба.

Новым гендиректором «Балтики» был назначен Равиль Измайлов.

В последнем матче перед зимним перерывом калининградская команда потерпела поражение от казанского «Рубина» со счетом 0:1. По итогам 18 туров Премьер-лиги «Балтика» набрала 13 баллов и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.