Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал, в каком случае российский футбол может вернуться на систему «весна-осень».

«Во-первых, «весна-осень» уже была из советского времени. Мы исходили из климатических условий, а потом получалось так, что когда мы вываливались в еврокубки, то в августе мы доминировали, а ближе к зиме, и особенно весеннюю часть мы проваливали. Поэтому было решено, что мы сделаем всё под европейские турниры. Только и с этой стороны рассматривались перемены чемпионата.

Мне бы хотелось, чтобы пораньше заканчивали. К примеру, прошедшие матчи «Факела» и «Балтики» и ЦСКА с «Ростовом». Это сильная зима, и я не уверен, что подогрев может справиться. Если мы продолжаем играть в еврокубках, то надо подстраиваться, и стадионы строить соответствующие. Я, в частности, про стадион «Факела» говорю. По-другому, не вижу выхода. Если же мы закрываемся, делаем железный занавес, как раньше было, тогда возвращаться. Всё зависит от политики РФС», — сказал Чанов.