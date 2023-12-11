Орлов: «Будет смешно, если «Спартак» уволит Абаскаля»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре московского «Спартака» в нынешнем сезоне.

«Спартак» провел сильный матч с «Крыльями», был хорош и показал, что будет претендовать на высокие места. Если, конечно, клуб не поменяет тренера. Будет смешно, если уволят Абаскаля», - приводит слова Геннадия «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в матче 18-го тура чемпионата России спартаковцы на своем поле крупно победили «Крылья Советов» со счетом 3:0. На зимний перерыв подопечные Гильермо Абаскаля ушли на пятом месте, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь баллов.