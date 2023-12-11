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Чанов: «Учитывая ситуацию, в которой находится ЦСКА, это ещё не худший вариант эксклюзив

11 Декабря 2023 • 12:05 Комментировать

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» ожидает, что в зимнее межсезонье «армейский» клуб усилится новыми игроками.

«Как мы знаем, у ЦСКА всегда задача одна – верхняя строчка. Если учитывать по главнейшей задаче, то, конечно, пока это не то место, которое соответствует амбициям и желаниям ЦСКА. Но, учитывая ту ситуацию, в которую попали «армейцы», это ещё не худший вариант. Столько травм, потерь, не до конца укомплектована команда и не везёт в некоторых моментах. Впереди у нас межсезонье, и есть возможность поправить дела приобретением новых игроков, поэтому впереди ничего не потеряно», — сказал Чанов.  

ЦСКА завершил первую часть сезона на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. В активе у команды 28 очков после 18 матчей. У лидера РПЛ «Краснодара» - 38 очков.


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