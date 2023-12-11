Бубнов: «Карьере Федотова в ЦСКА вряд ли что-то угрожает, несмотря на восьмое место»

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мыслями относительно будущего главного тренера ЦСКА Владимира Федотова. В последнем матче перед зимним перерывом «армейцы» уступили «Краснодару» со счетом 0:1.

«Карьере Федотова в ЦСКА вряд ли что-то угрожает, несмотря на восьмое место. От бронзы «красно-синих» отделяет четыре очка. После окончания чемпионата можно будет делать выводы», - передает слова Александра Sportbox.

ЦСКА набрал 28 баллов после 18 туров Российской премьер-лиги. В первом туре после зимнего перерыва «армейский» клуб на домашнем стадионе «ВЭБ Арена» встретится с «Оренбургом». Игра пройдет 2 марта.