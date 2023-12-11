Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил работу главного тренера команды Марцела Лички в первой части сезона-2023/24.

«Йокановича никто не понял, ни футболисты, ни болельщики, ни специалисты. Непонятно, что хотел Йоканович от игроков, его требования. Личка же пришёл, да, в начале скомкано. В дебюте сезона много забивали и много пропускали. Мало времени было, летом предсезонные сборы совсем короткие, и футболисты втягивались долго. Не могли понять все требования и видения. Сейчас «Динамо» идёт в тройке, есть поставленная игра и результат. С Личкой команда попала, и с самого начала я говорил, что надо время и не нужно делать поспешных выводов. Видно, что у «Динамо» есть потенциал куда расти. Нравится, что Личка молодым доверяет, при нём и Гладышев играет. С ним у команды всё хорошо будет», — сказал Дьяков.

«Динамо» завершило первую часть сезона РПЛ на третьем месте в турнирной таблице. В активе у команды под руководством Марцела Лички 32 очка. У лидера чемпионата «Краснодара» - 38.