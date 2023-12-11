Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о потенциале московского клуба в нынешнем сезоне.

«Для меня «Динамо» — это команда, которая будет основным конкурентом для «Зенита». Я думаю, «Краснодар» откатится вниз, тем более, у Кордобы будет дисквалификация на несколько матчей. «Динамо» с таким составом, который у него есть, плюс ко всему результат пошёл. Считаю, что оно будет в тройке точно. Думаю, «Динамо» будет в борьбе с «Зенитом», — сказал Дьяков.

«Динамо» завершило первую часть сезона РПЛ на третьем месте в турнирной таблице. В активе у команды под руководством Марцела Лички 32 очка. У лидера чемпионата «Краснодара» - 38.