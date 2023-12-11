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Игрок «Урала» Итало: «Верю в Ганчаренко и его работу»

11 Декабря 2023 • 10:25 Комментировать
Локомотив Москва
2:0
Урал

Защитник «Урала» Итало высказался о возможной отставке главного тренера команды Виктора Ганчаренко.

Напомним, в последних 13 турах РПЛ екатеринбуржцы смогли одержать лишь одну победу. Сейчас команда Ганчаренко занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков в 18 матчах. 

Итало не смог назвать причину неудач своей команды, отметив, что игроки «Урала» хорошо работают на тренировках.

«Не знаю ничего о слухах про то, что наш главный тренер покинет команду. Вина в поражениях ложится не только на тренерскую работу, а на весь коллектив. Верю в Ганчаренко и его работу и буду продолжать работать под его началом», — приводит слова Итало Sport24.

Свой следующий матч «Урал» проведёт весной следующего года против грозненского «Ахмата», который сейчас отстаёт от екатеринбуржцев на два очка.

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