Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил выступление «железнодорожников» по итогам первой части сезона-2023/24.

«Естественно все ожидали, что «Локомотив» будет выше, хотя бы в пятёрке. Но, я думаю, там речь идёт о тройке, учитывая, как в прошлом году играли и какие трансферы были сделаны. Не получается у команды пока что, был момент в сезоне, когда поднялись они на третье место, надо было задержаться, укрепиться. После зимней паузы от «Локомотива» будут ждать такой же концовки, которая была в прошлом году, когда они только один матч проиграли, по-моему», - сказал Булыкин.

«Локомотив» после 18 матчей набрал 31 очко и располагается на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ.