Бубнов: «Краснодару» будет тяжело в борьбе за чемпионство»

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной СССР, а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об амбициях «Краснодара» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Быкам» придётся тяжело не только в борьбе за первое место, но даже и за призовую позицию. Любые медали будут успехом. Руководству важно правильно замотивировать футболистов на оставшиеся 12 туров», - передает слова эксперта Sportbox.

На зимний перерыв краснодарский коллектив ушел на первом месте, набрав 38 очков после 18 туров. «Зенит» с 36 баллами находится на второй позиции, а топ-3 замыкает московское «Динамо» (32).