Смородская: «Вижу только регресс российского футбола»

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская считает, что российский футбола находится в стадии регресса.

«Не вижу, что наш футбол прогрессирует. Я пока вижу только регресс, вот и все. Конечно, интересные матчи тоже были и неожиданности. Это нормально, это спорт. Но все равно - регресс», - передает слова Смородской «РБ Спорт».

В чемпионате России наступила зимняя пауза. После 18 сыгранных туров лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги «Краснодар». На второй строчке располагается петербургский «Зенит», а топ-3 замыкает столичное «Динамо».