Корнаухов отреагировал на восьмое место ЦСКА в РПЛ

Бывший футболист московского ЦСКА Олег Корнаухов прокомментировал результат «армейцев» по итогам первой части сезона-2023/2024. В последнем матче перед перерывом столичный клуб уступил «Краснодару» со счетом 0:1.

«Вроде восьмое место, но всего четыре очка от третьей строчки. Обидно, что недорабатывают в мелочах. Как минимум не должны были проигрывать», - передает слова эксперта «Матч ТВ».

По итогам 18 туров подопечные Владимира Федотова набрали 28 баллов и находятся в середине турнирной таблицы Премьер-лиги. Отставание ЦСКА от идущего первым «Краснодара» составляет десять очков.