Тренер ЦСКА Искаков — о Кокорине: «Для меня Саша — топ-нападающий, умеет на поле почти всё»

Тренер ЦСКА Мурат Искаков поделился мнением о нападающем «Ариса» Александре Кокорине, с которым он ранее работал в «Сочи».

По словам специалиста, Кокорин помогал команде не только своими действиями на поле, но и за его пределами, наставляя своих одноклубников.

«Для меня Саша — топ-нападающий. Умеет на поле почти всё. Всем стало спокойнее оттого, что у нас появился такой сильный форвард. Сразу подумали: теперь точно выполним задачу и останемся в РПЛ», — цитирует Искакова Sport24.

В текущем сезоне 32-летний Кокорин провёл за «Арис» 12 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Отметим, что за кипрский клуб россиянин выступает на правах аренды, а принадлежит он итальянской «Фиорентине».