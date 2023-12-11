Сперцян высказался о чемпионской гонке в РПЛ

Хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился мыслями о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге. В последнем матче перед зимним перерывом «быки» одержали победу над ЦСКА со счетом 1:0.
«Давило ли то, что «Зенит» уже заработал свои три очка в этом туре чемпионской гонки? Да нет, у нас своя игра, думаем только о ней. Не нужно смотреть ни на кого, нужно делать своё дело», - рассказал полузащитник в эфире телеканала «Матч ТВ».
На зимнюю паузу подопечные Владимира Ивича ушли на первом месте, набрав 38 баллов. «Краснодар» опережает идущий вторым петербургский «Зенит» на два очка. Третьим идет столичное «Динамо».
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