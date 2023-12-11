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Титов: «Абаскаль получил по заслугам»

11 Декабря 2023 • 09:36 Комментировать

Экс-полузащитник сборной России и столичного «Спартака» Егор Титов поделился мнением о дисквалификации главного тренера «народной команды» Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль получил по заслугам, а другой - нет. Есть регламент, если идёт провокация, там могут дать только жёлтую карточку. В этом случае надо было вводить новую статью, потому что это смотрится некрасиво», - передает слова эксперта «РИА Новости».

Напомним, что по итогам стычки с Беришей испанского специалиста дисквалифицировали на три матча (один – условно). На зимнюю паузу в чемпионате России «красно-белые» ушли на пятом месте, отставая от лидера на восемь баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Егор Титов Гильермо Абаскаль ещё теги
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