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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой: «Худший мой отрезок в «Зените» за всю карьеру»

11 Декабря 2023 • 09:30 Комментировать

Хавбек петербургского «Зенита» Андрей Мостовой поделился мнением о своем выступлении за «сине-бело-голубых» в первой половине нынешнего сезона чемпионата России.

«Я полсезона пропустил из-за травмы. Худший мой отрезок в «Зените» за всю карьеру. И первая травма, растянувшаяся на такой срок. Но всё равно вышел, парочку забил. Есть куда стремиться», - передает слова полузащитника «РБ Спорт».

После 18 туров Российской премьер-лиги петербургский клуб набрал 36 баллов и занимает второе место в таблице. В нынешнем сезоне чемпионата страны Мостовой провел 11 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Мостовой
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