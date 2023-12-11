Мостовой: «Худший мой отрезок в «Зените» за всю карьеру»

Хавбек петербургского «Зенита» Андрей Мостовой поделился мнением о своем выступлении за «сине-бело-голубых» в первой половине нынешнего сезона чемпионата России.

«Я полсезона пропустил из-за травмы. Худший мой отрезок в «Зените» за всю карьеру. И первая травма, растянувшаяся на такой срок. Но всё равно вышел, парочку забил. Есть куда стремиться», - передает слова полузащитника «РБ Спорт».

После 18 туров Российской премьер-лиги петербургский клуб набрал 36 баллов и занимает второе место в таблице. В нынешнем сезоне чемпионата страны Мостовой провел 11 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами.